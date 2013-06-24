До українських спеціалізованих лікарень у різних регіонах України надійде 12 новітніх комп’ютерних томографів та 11 ангіографів вже до кінця поточного року. Закупівля медичного обладнання проводилась у межах спільного проекту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та додаткового фінансування до нього. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Попри воєнні виклики українські лікарні продовжують отримувати критично важливе дороговартісне обладнання, щоб надавати необхідну медичну допомогу тим, хто її потребує, якісно та своєчасно. Так, у межах співпраці зі Світовим банком забезпечуємо медзаклади новітніми ангіографами та комп’ютерними томографами, які вдалося закупити за прямими договорами з виробниками. Це дозволяє пришвидшити процес доставки та встановлення медобладнання, щоб пацієнти мали доступ до якісної безоплатної діагностики та лікування в якомога більшій кількості медзакладів в різних регіонах. Разом з керівниками лікарень та обласних департаментів охорони здоров’я вже обговорили етапи підготовки приміщень та інші важливі деталі, щоб обладнання запрацювало якомога швидше”, - зазначив заступник Міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Обладнання буде розвезено до Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Сумської, Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей та міста Києва.

МОЗ України спільно зі Світовим банком використали вже випробувану модель закупівлі – за прямими договорами з постачальниками. Таке рішення пришвидшує терміни постачання обладнання та розширює доступ до медичних послуг для кожного пацієнта.

Зазначимо, що робота Міністерства охорони здоров’я у напрямі забезпечення та модернізації лікарень залишається незмінною. Однак саме керівники лікарень відповідальні за подальшу реалізацію та використання отриманого обладнання. Керівники лікарень мають забезпечити реалізацію всіх заходів, щоб якнайшвидше змонтувати та ввести в експлуатацію обладнання, аби воно працювало на користь пацієнтів.

Постачання обладнання відбуватиметься після отримання ліцензії від ДІЯР та за умови готовності приміщень.

Нагадаємо, що торік у рамках проекту вдалося забезпечити лікарні 24 комп’ютерними томографами, які дозволяють збільшити кількість безоплатної високоспеціалізованої діагностики та лікування.