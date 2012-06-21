Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон заявляє, що Україна посідає третє місце в Європі за обсягами розвіданих запасів газу після Норвегії та Нідерландів.
Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра.
За його словами, природний газ в найближчі 10 років залишатиметься найбільшим стратегічним ресурсом як в Європі, так і в України. «Україна – це Європа. Нам притаманні європейські тренди. Тому природний газ для України так само залишиться стратегічним енергетичним ресурсом. Але газ як стратегічний ресурс має бути українським», – наголосив Володимир Кістіон.
Він зауважив, що Україна перебуває на третьому місці в Європі за обсягами розвіданих запасів газу після Норвегії та Нідерландів. Доведених запасів в Україні – 600 млрд кубометрів. Однак на сьогодні держава видобуває лише 3,5% від доведених запасів.
«На хвилі світових енергетичних трендів ми схвалили Енергетичну стратегію України «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Це програмний документ, який окреслює весь комплекс широкомасштабних реформ в енергетичному секторі держави: від енергоефективності як фундаменту економічного розвитку країни до ефективного управління власним попитом. Прийнята Концепція розвитку газовидобувної галузі, відповідно до якої до 2020 року ми маємо досягнути не менше 27 млрд куб. м щорічного видобутку українського газу. Наша кінцева ціль – міжнародний газовий хаб», - підкреслив віце-прем’єр-міністр.