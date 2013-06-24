У липні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 38 млрд грн в еквіваленті — 26,4 млрд грн та 285,7 млн доларів США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

35,5 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП у липні — це військові облігації.Залучені кошти використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Протягом липня український бізнес збільшив свої інвестиції в державні облігації на 10,6 мільярдів гривень, а громадяни - на 5,2 млрд гривень у порівнянні з червнем.

Станом на 1 серпня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,67 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,4%) та НБУ (40,7%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб збільшилась у порівнянні з минулим місяцем і становить 10,2% (+0,5%) та 3,8% (+0,2%) відповідно. Частка нерезидентів складає 1,9%, а територіальних громад – 0,04%.

Виплати з погашення ОВДП склали у липні 10,2 млрд грн. Рівень рефінансування в ОВДП з початку року – 146%. Тобто Мінфін залучає майже вдвічі більше, ніж погашає.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у липні дорівнювала 15,08%, номінованих у доларі – 4,66%. ОВДП продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку.

Загалом за січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 289,3 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — 1,1 трлн грн в еквіваленті.