Ініціатива«Український легіон», якамає на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони, офіційно розпочала набір новобранців. Перший рекрутинговий центр відкривсяв польському місті Любліні набазі українського консульства.Надаватимуть консультації та супровід в оформленні понад півтора десятка співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України.

«На базі центру працює військово-лікарська комісія, доскладу якої входять лікарі тамедичний персонал з усім необхідним обладнанням дляпроведення обстежень і видачі висновків про придатністьдо служби. Після оформлення підготовка добровольціввідбуватиметься на полігоні,який розгорнула польська сторона», — зазначив перший заступник міністра оборони ІванГаврилюк.

За його словами, Українанадала форму і тилове забезпечення, а польські партнери— озброєння і техніку.

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок наофіційному сайті «Українського легіону» або через консульства та посольства. За першідні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайті ще 58 — через консульськіустанови. Після їх опрацювання персонал рекрутинговогоцентру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення данихта визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошуютьдо рекрутингового центру наспівбесіду з командиром, підчас якої визначають посаду,перевіряють документи і видають направлення на медичний огляд.

«Після підписання контракту добровольці вирушають наполігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів.У подальшому військовослужбовців можуть направити длявдосконалення навичок на одну з європейських баз НАТОще на кілька місяців», — додав Іван Гаврилюк, повідомляєМіністерство оборони.