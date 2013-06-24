Відбіркова комісія премії імені Вацлава Гавела, яку щороку присуджує Парламентська асамблея Ради Європи за визначну діяльність у царині захисту прав людини, оголосила список із трьох номінантів. Серед них український правозахисник Євген Захаров. Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Євген Захаров — засновник Української Гельсінської спілки з прав людини і директор Харківської правозахисної групи. Понад 50 років він активно займається захистом прав людини в Україні та інших пострадянських країнах, допомагає захищати права політичних в’язнів і тих, кого переслідують за політичні погляди, йдеться в повідомленні. 2022 року Євген Захаров заснував коаліцію неурядових організацій «Трибунал для Путіна», яка збирає, верифікує та зберігає докази воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.

Двома іншими кандидатами на отримання премії Гавела стали турецький правозахисник, філантроп і громадський активіст Осман Кавала, якого було заарештовано 2017 року й 2021-го засуджено до довічного ув’язнення за нібито фінансування антиурядових протестів у Туреччині, і польська активістка, захисниця прав жінок Юстина Виджинська, яка заснувала організацію Abortion Dream Team, що бореться з обмежувальним законами Польщі проти абортів. Ім’я переможця премії Гавела-2023 буде оголошено під час відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ, яка почнеться 9 жовтня у Страсбурзі.

Премію імені Вацлава Гавела вручають щороку із 2013-го за видатні заслуги у царині захисту прав людини в Європі та за її межами. Її заснувала ПАРЄ спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела та фондом «Хартія-77». Лауреатом премії може стати особа або неурядова організація, яка займається правозахисною діяльністю.

Премія складається з диплома, відзнаки та грошової виплати, що становить 60 тисяч євро. Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький. Торік її було присуджено російському опозиційному політикові Володимирові Кара-Мурзі.