5 грудня 2024 року у Варшавській національній філармонії відбувся концерт Національного симфонічного оркестру України під керівництвом маестро Володимира Сіренка. Захід став важливою подією культурного діалогу між Україною та Польщею. На концерті були присутні Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький та Міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Ганна Врублевська, а також численні гості, небайдужі до підтримки України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України подякував Республіці Польща за всебічну підтримку в умовах збройної агресії росії, підкресливши, що польський народ відкрив свої серця для українців, надавши прихисток і допомогу тисячам громадян України. Він наголосив, що ця підтримка стала символом солідарності, яка допомагає Україні вистояти в боротьбі за свої права, європейські цінності та майбутнє всієї Європи.

У своїй промові Міністр зазначив важливість культурних проектів, які зміцнюють взаєморозуміння між країнами, і висловив щиру вдячність маестро Володимиру Сіренку за його внесок у популяризацію української музичної спадщини. Він також подякував керівництву Варшавської національної філармонії, Войцеху Новаку та Кшиштофу Урбанському, за їхній внесок у реалізацію цього важливого проекту, а також за сміливу позицію щодо відмови від творчих колаборацій з росією.

Міністр культури Польщі, своєю чергою, наголосила на готовності й надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, а також сприяти збереженню та популяризації української культури.

Концертна програма включала твори видатних українських композиторів різних епох, демонструючи багатство та унікальність національної музичної спадщини. Маестро Володимир Сіренко майстерно поєднав елементи класики та сучасності, передавши глибокий духовний зв’язок між українською та європейською культурами.

Цей вечір став більше, ніж просто музичною подією — він перетворився на символ єднання України та Польщі, які разом захищають свободу, цінності й культурну спадщину від загроз війни.