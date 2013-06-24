Головними напрямами діяльності стали розвиток ветеранського бізнесу, працевлаштування, освітні програми, психологічна та юридична допомога, реабілітація через фізичну активність, проведення інформаційних кампаній, аналітичні дослідження потреб ветеранів та участь у благодійних заходах.

«Коли ми започатковували фонд, я й подумати не могла, скільки напрямів роботи охоплюватиме ця структура. Щиро вдячна команді, особливо людям, які працюють в ім’я ідеї, вдячності та щасливого майбутнього для ветеранів і ветеранок України», — зазначила міністр у справах ветеранів та ексочільниця Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова під час звітного заходу.

Отже, 2024 року зусиллями Українського ветеранського фонду 163 ветеранські бізнеси отримали гранти на розвиток власної справи; 358 ветеранів та членів їхніх сімей отримали відшкодування до 20 тисяч гривень на придбання товарів для ведення бізнесу за програмою мікрофінансування; профінансовано 16 проєктів громадських організацій, спрямованих на реінтеграцію ветеранів та ветеранок; опрацьовано 14 000 звернень на гарячу лінію кризової підтримки; надано понад 2000 юридичних консультацій; кваліфіковані психологи фонду провели 107 груп підтримки. Також розроблено путівник «Шлях ветерана» та випущено відеоролики соціальної реклами, зокрема ролик «Шлях ветерана» отримав нагороду Best of Contest Київського міжнародного фестивалю реклами, а відеоролик «Це саме той ветеран» лише у соціальних мережах УВФ подивилися понад 1 мільйон разів. Загалом на всіх платформах охоплення сягало більш як 25 мільйонів переглядів.

«Дякую команді фонду за вашу роботу. Дивлюся на цифри і розумію: їх треба примножувати», — додав амбасадор УВФ, військовослужбовець та виконавець Олександр Ярмак, повідомляє Мінветеранів.