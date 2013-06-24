Від початку функціонування Українського морського коридору порти "Великої Одеси" обробили 120 млн тонн вантажів, з яких 76 млн тонн — аграрна продукція. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лише у 2025 році перевезено понад 28 млн тонн, включаючи понад 15 млн тонн зернових.

Завдяки Українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15–20% доданої вартості.

Український морський коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.

Попри постійні обстріли портової інфраструктури, Український коридор продовжує функціонувати та залишається ключовим елементом глобальної продовольчої безпеки, забезпечуючи стабільне постачання зернових у регіони з обмеженим доступом до інших маршрутів.

“Минулоріч лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалась понад 800 разів. Сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. Попри ці умови логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт.

Україна продовжує виконувати важливу функцію у світовій продовольчій системі. Морський коридор є інструментом стабільності, на який розраховують десятки країн на різних континентах.

Цей результат досягнуто завдяки зусиллям військових, які забезпечують захист портових регіонів, та щоденній роботі портовиків, інженерів, логістів, енергетиків, дипломатів, митників. Україна тримає лінію – в обороні, і в підтримці глобальної безпеки”, – наголошує Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Створення та стабільна робота морського коридору зміцнюють транспортну інфраструктуру України, сприяють диверсифікації експортних маршрутів і підвищують економічну стійкість країни.

Український коридор було створено після припинення роботи “зернового коридору”, організованого за ініціативою Президента України Володимира Зеленського за підтримки ООН та Туреччини. Після чергових блокувань з боку росії, яка була на той момент однією зі сторін угоди, було впроваджено альтернативний маршрут, який і отримав назву Український морський коридор.

На відміну від зернового коридору, новий морський маршрут дає змогу транспортувати не лише агропродукцію, а й інші товари. Це стало одним з ключових факторів економічної стабілізації під час війни.