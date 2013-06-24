Посилення співпраці в енергетиці для відновлення зруйнованих росією потужностей, відновлення інфраструктури і спільні логістичні проєкти, співпраця в аграрній галузі й новий чеський аташе з аграрних питань в Україні, створення українських класів у Чехії та підтримка євроінтеграційних прагнень України — ці та інші рішення стали підсумком десятого засідання Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, яке відбулося у Празі 12 липня.

Це перше засідання комісії від початку повномасштабного вторгнення росії. Очолили комісію перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і міністр промисловості та торгівлі Чеської Республіки Йозеф Сікела.

Україну на засіданні комісії представляли заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак, заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, заступник міністра освіти Андрій Сташків, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний та перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, голова комітету з питань європейської інтеграції Федерації роботодавців України Михайло Бно-Айріян, тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий.

«Підтримка, яку Україна відчуває від уряду Чехії та чеського народу, неоціненна. Від допомоги для 600 тисяч українських вимушених мігрантів до гуманітарної та військової підтримки. Крім того, Чехія однією з перших прийняла національну програму відбудови України і створила фонд «Україна» для покриття ризиків чеських компаній в Україні. Ми переконані, що Україна та Чехія мають ще більше перспектив для поглиблення співпраці. Пріоритет уряду — відновлення та захист енергетичної системи, тому ми вдячні Чеській Республіці за готовність допомогти нам подолати цей виклик. На засіданні спільної комісії ми зробили вагомий внесок у зміцнення спільної торгівлі, фінансового сектору, залучення інвестицій, відновлення зруйнованої критичної інфраструктури, зміцнення нашої освіти, аграрного сектору, екології, стандартизації», — зазначила Юлія Свириденко.

Сторони підписали протокол засідання комісії, в якому погодили зокрема такі рішення:в енергетичній галузі Чехія підтвердила готовність підтримувати зусилля уряду України з відновлення пошкоджених чи зруйнованого російськими обстрілами енергетичних потужностей. Зокрема сторони обговорили можливість надання запчастин для швидкого відновлення енергетичних потужностей. Сторони зацікавлені у спільному розвитку поновлюваних джерел енергетики в Україні.

Також чеська сторона проінформувала про можливість розширення використання транспортної системи NET4GAS для постачання в Україну природного газу.

Сторони домовилися обмінюватися інформацією про залучення інвестицій, поліпшення бізнес-зв’язків, також просувати серед бізнесу інформацію щодо програм підтримки, які доступні для підприємців в Україні та Чехії.

Крім засідання змішаної комісії відбувся Українсько-чеський бізнес-форум, який об’єднав понад 50 чеських компаній і 20 українських у таких секторах: енергетика, машинобудування, агропродовольчий комплекс та інші.

«Завдяки цьому форуму ми поліпшуємо співпрацю між підприємствами. Наші компанії обговорювали зокрема проєкти спільного виробництва сільськогосподарської техніки та постачання промислового обладнання на заміну зруйнованому російськими обстрілами. Цей форум — можливість поглибити співпрацю, знайти нових партнерів і залучити більше чеських компаній на український ринок, зокрема через створення спільних підприємств», — додала Юлія Свириденко.

Джерело:

Міністерство економіки