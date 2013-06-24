Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який здійснив перший візит в Україну. Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави від Франції та Президента Макрона. Глава держави відзначив важливість послідовної військової допомоги, яку Франція надає нашій державі для протистояння російській агресії, а також важливість підготовки й оснащення українських Сил оборони. На розвиток зустрічі Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона в Парижі 10 жовтня співрозмовники продовжили обговорення плану перемоги, який є мостом до реалізації формули миру через дипломатію та організацію другого Саміту миру.

«Велике спасибі за підтримку плану. І звичайно, нам дуже потрібна допомога, а також активна робота з партнерами щодо консолідації підтримки, особливо в питанні запрошення до НАТО та зміцнення нашої армії, оборонних можливостей, нашого внутрішнього виробництва», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський подякував міністрові за успішну організацію Францією 17 жовтня в Парижі тематичної конференції щодо першого пункту формули миру «Ядерна безпека», в якому ця країна є лідером.

Під час зустрічі також обговорили подальшу реалізацію формули миру й передумови проведення другого Саміту миру. На початок листопада Україна підготує спільну мирну рамку, яка враховуватиме конструктивні позиції країн Глобального Півдня. Це має максимально наблизити проведення другого Саміту миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі в Києві приділили увагу підтримці союзниками плану перемоги та формули миру Президента України Володимира Зеленського, протидії спробам росії масштабувати війну шляхом залучення підтримки КНДР, активізації українсько-французької оборонної співпраці та підтримки енергетичної стійкості України напередодні зими.

Андрій Сибіга висловив вдячність Франції за всебічну підтримку з початку повномасштабної російської агресії та зазначив, що завдяки діалогу між лідерами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном нашим державам вдалося вибудувати особливі партнерські відносини. Міністр підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Франції на шляху до ЄС та НАТО. Глава МЗС наголосив на необхідності подальшого зміцнення українсько-французької оборонної співпраці та реалізації спільних оборонних проєктів.

«Уже закладено основу для розгалуженої співпраці із Францією в оборонній промисловості. Це стосується зокрема локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі французьких інноваційних технологій», — зазначив міністр.

У цьому контексті Андрій Сибіга подякував французькій стороні за втілення рішення про формування української бригади у Франції та висловив сподівання, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України. Міністр зауважив, що Україна розраховує на підтримку Францією плану перемоги, та наголосив, що втілення ініціативи буде найкращою відповіддю союзників на масштабування росією війни, зокрема плани залучення військ Північної Кореї.

Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив лідерську роль Франції в імплементації формули миру та подякував за успішну організацію в Парижі тематичної конференції щодо пункту «Ядерна безпека». Він додав, що Україна та Франція плідно працюють над підготовкою до проведення другого Глобального саміту миру. Андрій Сибіга відзначив активну роботу Франції та особисто міністра Барро з повернення українських дітей та привітав нещодавню франко-канадську заяву. За його словами, сторони докладно обговорили втілення відповідного пункту формули миру та залучення якнайбільшої кількості учасників до міністерської конференції 30—31 жовтня в Канаді.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ