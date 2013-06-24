Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з новообраним главою уряду Литви Гінтаутасом Палуцкасом перспективи подальшої співпраці між країнами. Одним із ключових підсумків розмови стала домовленість про проведення спільних міжурядових консультацій у Києві до кінця нинішнього року.

Глава українського уряду привітав пана Палуцкаса із призначенням на посаду та формуванням нового складу уряду Литви. Денис Шмигаль відзначив стратегічний характер партнерства між країнами, а також особливу роль Литви як одного з найбільших міжнародних прихильників України.

«Литва — один з найбільших прибічників й адвокатів нашої держави на міжнародній арені. Цінуємо рішення литовських друзів щорічно надавати 0,25% ВВП на потреби безпеки та оборони нашої держави», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Литва надала допомогу Україні на суму понад 1,5 млрд євро, що відповідає 2% ВВП країни. Сторони підтвердили наміри продовжувати реалізацію спільних проєктів у ключових галузях та підтримку України в інтеграції до Європейського Союзу і НАТО, що є важливими пунктами програми нового уряду Литви, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Як інформує Литовське національне радіо і телебачення, відповідаючи напередодні на запитання парламентарів у Сеймі, Гінтаутас Палуцкас запевнив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз, а також повністю підтримуватиме Україну.