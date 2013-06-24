Україна прагне, щоб оператори розміновували українську землю технікою вітчизняного виробництва. Про це розповіла перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з амбасадором United24 актором Мішею Коллінзом та режисером Даріусом Мардером за участі заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного та т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.

«Україна залишається найбільш забрудненою країною у світі. Майже чверть території вважається потенційно забрудненою. Ми поставили за мету обстежити, а в разі потреби розмінувати і повернути в експлуатацію за десять років до 80% цих земель. І з допомогою міжнародної спільноти, наших партнерів і донорів рухаємося до цієї мети.

Ми нарощуємо спроможності операторів, які очищають територію. Але потреби в техніці та обладнанні залишаються значними. Задовольнити їх прагнемо, використовуючи передовсім українську продукцію», — зазначилаКЮлія Свириденко.

За словами першого віцепрем’єр­міністра — міністра економіки, економічна політика «Зроблено в Україні», яку втілює уряд, покликана сприяти розвитку вітчизняного виробництва, зокрема техніки та обладнання для розмінування.

Під час зустрічі амбасадорові United24 продемонстрували зразки зробленої в Україні техніки для протимінної діяльності та принципи її роботи. Зауважували, що вітчизняна техніка повністю відповідає стандартам безпеки для свого класу, вона ефективна. Значну частину зустрічі було присвячено питанням потреб операторів у техніці та обладнанні, а також подальшої співпраці, спрямованої на посилення спроможності операторів.

«Сьогодні нам показали роботу машин для перевезення вибухівки та перевезення персоналу. І для мене як міністра економіки дуже важливо, що це машини вітчизняного виробництва. Але нашим операторам потрібно більше таких машин. Тому продовжуємо спільно працювати на те, щоб мати більше фінансових можливостей для їх придбання», — сказалаКЮлія Свириденко.

«Щодня сапери ДСНС працюють над очищенням території України від залишків ракет, дронів, артснарядів, мін й іншого небезпечного залізяччя, щоб зберегти життя мирних жителів. Водночас для нас надзвичайно важливо вберегти життя і здоров’я наших фахівців», — наголосив Андрій Даник.

Юлія Свириденко додала, що замінування впливає не лише на безпеку, а й на економіку країни, адже без розмінування українські поля не можуть використовувати аграрії.

«Ми познайомилися ще торік, коли Міша Колінз став амбасадором United24 з напряму гуманітарного розмінування. Для України це критично важливе завдання, тому що велика територія нашої держави потенційно замінована. Заміновано зокрема поля, які не можуть використовувати аграрії. Як наслідок, це все має значний вплив на економіку. Тому ми і організували цей збір, щоб за підтримки амбасадорів зібрати кошти і купити машини для розмінування, перевезення персоналу, перевезення вибухонебезпечних предметів», — зазначила Юлія Свириденко.

Андрій Даник розповів, що потреба в машинах для перевезення і особового складу, і вибухонебезпечних предметів нагальна з огляду на масштаби мінувань ворогом української землі та постійні масовані ракетно­дронові атаки.

Загалом нині в ДСНС є 25 броньованих піротехнічних машин важкого типу, потреба ж становить понад 90 одиниць, і 12 броньованих піротехнічних машин легкого типу, потреба в яких — майже 70 одиниць.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство внутрішніх справ