«Український павільйон на СОР28, нові партнери, декларації та угоди, презентація кліматичної політики України, переговори із впровадження СВАМ, приєднання до Кліматичного клубу, адвокація формули миру та нашої платформи з підрахунку збитків, протистояння російському лобі — ці та інші підсумки роботи нашої делегації гідно презентували Україну серед держав, які переймаються кліматичною кризою», — зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час експертного обговорення «Україна на COP28».

Попри всі намагання людства мінімізувати вплив на кліматичну систему, 2023-й став найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. Світ поки що не на траєкторії навіть 2 С, не кажучи вже про 1.5. Символічно, що COP26 та СОР27 проходили у Єгипті та Арабських Еміратах. Наступна — в Азербайджані. Це країни, ВВП яких дуже залежить від викопного палива, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

В умовах світової кризи та війн відмова від викопного палива може бути і шляхом до припинення війн, і до його здорожчання.

«Який шлях обере світ? Складне питання. Проте доки світ намагається зменшити карбоновий слід, росія поглиблює кризу своєю агресією. Викиди парникових газів від війни в Україні вже перевищують викиди Австрії. Наша мета незмінна: перемогти у війні проти російських загарбників, відновитися та зробити все від нас залежне, щоб відтермінувати майбутні війни», — наголосив міністр.

Заступник міністра Вікторія Киреєва звернула увагу, що Конференція COP28 розпочалася з виступу президента COP27 Самеха Шукрі, який сказав, що у світі нині два виклики: перший — наслідки пандемії COVID-19, другий — війна в Україні. Це була перша промова, яка звучала офіційно на конференції COP28.

«Українська делегація також на кожному засіданні СОР28 наголошувала, що в Україні війна, нам потрібно перемогти в ній, а досягти цього можемо лише разом», — зазначила Вікторія Киреєва.