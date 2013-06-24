Укрпошта після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею. З 9 квітня поштові вагони будуть доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Насамперед, у поштових вагонах будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Прийом гуманітарних вантажів не проводиться у всіх відділеннях Укрпошти, а тільки у поштамтах, розміщених поруч із центральними залізничними вокзалами. З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення у відділенні міста Львів №79023 за адресою пл. Двірцева, 1. На наступному тижні відправити гуманітарні вантажі можна буде з Києва (відділення 02505), Дніпра (відділення 49501), Одеси (відділення 65501) та Харкова. Оформити відправлення можна буде в особистому кабінеті.

Попри те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є працююче відділення Укрпошти. Укрпошта буде здійснювати доставку гуманітарних вантажів, які надійдуть залізницею, до пункту доставки магістральними автомобілями.

«Ми створили нову послугу спеціально для волонтерів, щоб вони могли швидко та у великих обсягах пересилати відправлення по Україні. Попри те, що Укрпошта досить швидко налагодила логістику в умовах війни, через велику кількість блокпостів та через воєнні дії і їх наслідки у вигляді замінованих доріг та пошкоджених мостів доставка відправлень автошляхами затягується. Разом з тим, у нас збільшується кількість задач – крім посилок, ми розвозимо гуманітарну допомогу, допомагаємо з релокацією підприємств, і щоб робити це все, ми шукаємо варіанти посилити нашу логістичну мережу. Тому доставка залізницею – це наразі потрібне і вчасне рішення, щоб ми мали додаткові способи доставляти поштові відправлення, насамперед гуманітарні, в яких є велика потреба. Тому ми повертаємося до цього виду доставки і я вдячний колегам з Укрзалізниці, які змогли швидко підготувати поштові вагони і організувати доставку відправлень», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Поштові вагони фактично не курсували 21 рік, але під час війни залізниця вкотре доводить, що немає більш надійного та передбачуваного перевізника. Ми здатні доїхати й доставити вантаж туди, де для приватного перевізника це неможливо або небезпечно, а між основними транспортними хабами ми робимо це день у день, від чого відправники вантажів тільки виграють», – прокоментував голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Через напад росії, багато інституцій України внесли зміни у свою діяльність, щоб цивільні були забезпечені їжею, ліками, одягом та житлом, а наші воїни мали все необхідне, аби дати гідну відсіч окупанту. Львівська ОВА створила та організувала роботу гуманітарного хабу, куди прямує допомога зі всього світу. Ми її збираємо, сортуємо і передаємо тим, хто втратив домівки або вимушений залишатися в епіцентрах бойових дій. Ми також координуємо транспортування та поселення людей, яких евакуювали. Активно комунікуємо з Житомирською, Чернігівською, Київською, Херсонською та іншими ОВА. Радію, що і Укрпошта та Укрзалізниця, дві великі інфраструктурні компанії, об‘єдналися для того, щоб економіка України працювала, а люди вчасно отримували відправлення, на які дуже чекають. Добре робити свою роботу – найкращий вклад у перемогу України», – прокоментував начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см – 25 грн. Сплата за рахунок отримувача неможлива. Це мінімальна вартість, яка йтиме на підготовку та обслуговування поштового вагона. Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, вони все одно будуть прийматися до відправлення. Про безкоштовне відправлення потрібно повідомити оператору – його вартість буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів.

Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилку, Укрпошта буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам. Звертаємо увагу, Укрпошта та Укрзалізниця залишають право на огляд посилки і у разі, якщо у посилках буде не благодійний, а комерційний вантаж, такі посилки також передаватимуться волонтерським організаціям, з якими співпрацює Укрпошта.

Нагадаємо, тестовий запуск доставки пошти залізницею відбувся 1 квітня – тоді Укрпошта спільно з Укрзалізницею запустили перший поштовий вагон за маршрутом Львів-Київ.