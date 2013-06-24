Напередодні Дня медичного працівника Укрпошта презентувала благодійний поштовий випуск із серії «Героїчні професії. Янголи війни», присвячений звитяжним та відданим своїй справі лікарям. Випуск складається з двох марок — «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Офіційне введення марок в обіг та церемонія спецпогашення штемпелем «Перший день» пройшла за участі Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка, генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, командувача Медичних сил ЗСУ, генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука та лікарки-анестезіологині, представниці добровольчої організації парамедиків «Госпітальєри» Катерини Селіверстової.

“Дякую Укрпошті за підтримку та увагу до українських лікарів. Марки містять благодійну складову — кошти з їх продажу підуть на допомогу лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях. Тривалий час Національний поштовий оператор є надійним партнером Міністерства охорони здоровʼя. Разом розвʼязуємо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні, реалізуємо їх доставлення у віддалені населені пункти та прифронтові регіони, аби зберегти здоровʼя та врятувати життя наших громадян”, – Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Поштові марки, випущені Укрпоштою, зображають медиків на передовій, в гарячих точках, операційних. Лікарі евакуюють поранених із поля бою, рятують їхні життя у «швидких» та дарують надію і допомогу тим, хто постраждав від жорстоких ворожих обстрілів.

Загальний тираж становить 100 000 примірників. Придбати марки можна у відділеннях Укрпошти по всій країні та в Поштовому маркеті. Художник — Олександр Охапкін.