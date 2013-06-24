У німецькому місті Вісбаден відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу в Євро-2024, «Україно, вперед!» У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер нашої збірної Сергій Ребров та Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк.

За кілька днів національна збірна зіграє перший матч на Євро-2024, і на цілий місяць футбольна лихоманка охопить усю країну. Укрпошта, яка завжди підтримує всі важливі події в житті країни, долучилася до лав уболівальників і разом з Українською асоціацією футболу презентувала марку «Україно, вперед!». Поштова марка має круглу перфорацію і містить зображення футбольного м’яча з логотипом Української асоціації футболу. Її надруковано на самоклейному папері у форматі буклета, що робить її зручною для колекціонування та використання.

«Із початку 2001 року Укрпошта випустила понад 30 марок футбольної тематики, а під час проведення Євро-2012 стала офіційним ліцензіатом УЄФА. Цього разу ми разом з нашою національною збірною за підтримки Української асоціації футболу презентуємо марку «Україно, вперед!» Випускаючи цю марку, хочемо не тільки підтримати наших хлопців, а й запросити всіх разом з Укрпоштою вболівати за збірну України з футболу на Євро-2024», — зазначив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

Головна мета випуску марки — не лише підтримати національну збірну на Євро-2024, а й створити символ солідарності та патріотизму, що об’єднує всіх українців навколо спільної мети.

«Для збірної України надзвичайно важливо відчувати підтримку вболівальників. Головна пошта України за підтримки Української асоціації футболу випустила марку, яка символізує об’єднання всієї країни навколо футболу. Навіть у такі важкі часи важливо залишатися єдиною нацією, берегти і примножувати наші традиції і продовжувати вболівати за збірну. Упевнений, ця марка матиме попит серед колекціонерів і стане гарним сувеніром для вболівальників», — розповів головний тренер збірної Сергій Ребров.

Тираж марки «Україно, вперед!» — 560 000 примірників. Номінал — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент15,00 грн). Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти, повідомляє Укрпошта.