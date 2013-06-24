Команда АТ «Укртрансгаз» — оператора газосховищ України, що є частиною Групи Нафтогаз, розпочала новий сезон закачування газу в підземні сховища. За сезон відбору, а саме із 7 жовтня 2022 року, з них було відібрано 5,572 мільярда кубометрів.

«Порівняно з попередніми цьогорічний сезон відбору був коротшим. Це пов’язано зі сприятливими погодними умовами та відносно теплою зимою. Я дуже вдячний команді Укртрансгазу, працівникам всієї Групи Нафтогаз за злагоджену роботу минулої зими. Завдяки їй ми змогли встояти та забезпечити теплом українців», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Упродовж опалювального сезону 2022/2023 років навіть попри повномасштабне вторгнення росії українські підземні сховища працювали безперебійно.

«Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими», — додав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Роман Малютін.