У 2024 році на поточне утримання залізничної інфраструктури Укрзалізниця витрачає на 12% менше, ніж у 2021 році*. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця суттєво скоротила споживання енергоресурсів та підвищила ефективність процесів під час діагностики, поточних ремонтів, очищення колій тощо. Так, вдалося зменшити на 4% витрати електроенергії та на 12% витрати дизпального під час виконання зазначених робіт.

При цьому витрати на оплату праці становлять понад 70% та залишаються основною складовою витрат на утримання залізничної інфраструктури. І це попри скорочення чисельності персоналу протягом останніх 2 років на 15% (без урахування впливу військових дій).

Подальше зниження витрат містить ризики для стабільного функціонування залізничного транспорту, оскільки насамперед пов'язане з чисельністю персоналу та рівнем оплати праці, які досягли своїх мінімальних значень.

Менеджмент товариства вживає заходів для збільшення доходів працівників Укрзалізниці та, відповідно, збереження кваліфікованих кадрів, завдяки чому протягом 2023-2024 років вдалося відновити динаміку росту заробітних плат понад темпи інфляції. Однак рівень заробітної плати все ще на 10% нижчий від середнього по промисловості України, а по окремих дефіцитних та критичних для залізничного транспорту професіях (енергетики, машиністи та ін.) значно відстає від ринкового рівня провідних видобувних, енергетичних та металургійних підприємств.

Укрзалізниця у 2024 році планує відремонтуватимайже 1200 км колій.

Нагадаємо, що Укрзалізниця зекономила понад пів мільярда гривень завдяки зменшенню витрат на енергоресурси у вантажній роботі.

*без урахування курсових різниць та амортизації, у співставних цінах.