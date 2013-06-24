Укрзалізниця вперше з використанням власних потужностей відремонтувала дизельний рейковий автобус PESA. У новому графіку руху він курсуватиме на маршруті Івано-Франківськ – Ворохта. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Цей поїзд був збудований у 2004 році компанією PESA BYDGOSZCZ у Польщі. У січні 2022 року Укрзалізниця була вимушена зупинити експлуатацію цього рухомого складу через необхідність регламентного капітального ремонту. В Україні на той момент були відсутні фахівці, які б могли провести такий тип ремонту.

«Укрзалізниця на власних заводах поступово опановує як нові види ремонтів, так і моделі рухомого складу. Ми навчаємося у виробників та в подальшому вже самостійно проводимо такі ремонти на власних заводах. Раніше ми виконали капітальний ремонт двоповерхових поїздів чеського виробництва Škoda. Відтепер ми опанували капітальний ремонт польських рейкобусів PESA, яких у нас у парку 14 одиниць. З них ще 11 потребують ремонтів», – зазначив директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко.

Про виконання ремонту цього поїзда Укрзалізниця домовилась із компанією-виробником PESA минулого року. Початкові роботи виконувалися на заводі в Польщі, на який були відряджені працівники Укрзалізниці для проходження навчання та отримання досвіду виконання таких робіт. Фінальні роботи вже проводилися на заводі Укрзалізниці та були завершені в листопаді 2024 року. Надалі Укрзалізниця планує локалізувати ремонти аналогічного рухомого складу на власних потужностях в Україні.

Вже невдовзі буде відкрито продаж квитків на цей поїзд — і пасажири отримають додатково 95 сидячих місць у комфортабельному поїзді, що курсує до гірських курортів на заході України. Квитки будуть традиційно доступні на сайті, у застосунку, чат-боті та в касах вокзалів.