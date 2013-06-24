Укрзалізниця спільно з МЗС України та Мінрозвитку з 21 квітня по 2 травня проводять унікальний міжнародний саміт «Залізна зміна». Це проєкт, який мотивує українських підлітків повертатися з-за кордону, навчатися та працювати в Україні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У його рамках до України приїхали 50 неповнолітніх українців та українок, більшість вперше від початку повномасштабного вторгнення, які отримали тимчасовий прихисток у країнах Європейського Союзу та Молдові.

«У перші місяці війни залізничники відправляли поїзди, сповнені української малечі, зокрема за кордон, рятуючи її від жахів війни. Ці жахи тривають, але завдяки героїзму наших воїнів та самовідданій праці залізничників ми щасливі сьогодні вітати поїзди із українськими підлітками, яких ми привезли з-за кордону. Один з пріоритетів для нашої компанії, найбільшого українського роботодавця, – створювати можливості для української молоді повертатись, пов'язувати своє життя з Україною. Це перший пілот «Залізної зміни» для українських підлітків з-за кордону. Втім, точно не зупиняємось і будемо набирати обертів! Починаємо об’єднувати цю молодь, щоб продемонструвати можливості для розвитку, навчання й лідерства вдома та відновити їхній життєво важливий зв’язок із Батьківщиною. Ми вдячні за підтримку Howard G. Buffett Foundation, Мінрозвитку та МЗС. Спільними зусиллями цей надважливий проєкт став можливим», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Діти, які приїхали з-за кордону, разом зі 150 дітьми, які залишились в Україні під час повномасштабного вторгнення, впродовж двох тижнів подорожуватимуть Україною та візьмуть участь у національно-патріотичних, культурних та освітніх програмах, зустрінуться з українськими військовими, науковцями, митцями, підприємцями та громадськими лідерами.

«МЗС із задоволенням долучилося до цього важливого проєкту, який спрямований на збереження національної ідентичності українців за кордоном і їхніх зв’язків із Батьківщиною. Патріотичне виховання нашої молоді та створення позитивної мотивації для повернення молодих людей в Україну є пріоритетними та надзвичайно важливими завданнями. Я часто повторюю, що ми зараз виховуємо покоління нашої перемоги, яке буде відбудовувати, відновлювати та зміцнювати роль нашої держави на міжнародній арені. Саме тому ми приділяємо таку пріоритетну увагу залученню молодих людей до роботи в МЗС і усім ініціативам та проєктам, спрямованим на залучення та підтримку молоді», — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Саміт «Залізна зміна» став прикладом того, як спільними зусиллями держави, громадськості та партнерів створюється простір для повернення та розвитку української молоді.

«Повернення дітей до України — це інвестиція в майбутнє нашої держави. Саміт "Залізна зміна" приклад того, як завдяки співпраці державних інституцій, громадянського суспільства та міжнародних партнерів ми формуємо середовище, у якому українська молодь хоче жити, навчатися і творити. Міністерство розвитку громад та територій підтримує цю ініціативу, адже її цінності повністю відповідають нашій стратегії: розбудова сильних громад через залучення молоді, створення можливостей та відновлення довіри до майбутнього в Україні», — зазначив Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, проєкт «Залізна зміна» започаткували Укрзалізниця та її ФСК «Локомотив» у 2022 році. Його мета – об’єднати українську молодь та створити багатоступеневу сучасну систему її підготовки до життя, навчання, праці та розвитку в Україні. Учасники проєкту – талановиті підлітки з визначними здобутками у навчанні, спорті, мистецтві і творчості, які внаслідок російської агресії втратили можливість розвивати свій потенціал, але не втратили бажання робити свій внесок у розвиток країни.