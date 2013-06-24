Укрзалізниця на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси в найбільш затребуваних напрямках. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, країною поїдуть такі додаткові поїзди:

№159/160 Київ —Трускавець вирушатиме з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

№191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд вирушатиме в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

№255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. у зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

№192 Львів — Київ вирушить зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

№195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 вирушить поїзд №91, який прибуде до столиці о 06:19.

№201/202 Харків — Ворохта вирушатиме з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.