Укрзалізниця від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. Так, за січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«У 2024 році серед наших пріоритетів — нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні. Робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність нашої держави», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:

• зерно – 12,9 млн тонн;

• залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;

• чорні метали – 1,6 млн тонн;

• мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, що Укрзалізниця в березні встановила місячний рекорді перевезла 16 млн тонн вантаж