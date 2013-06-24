Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Відповідну ліцензію залізничного перевізника надало Управління залізничного транспорту Польщі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Продовжуємо системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів», – наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи. Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею. Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» 30 червня 2023 року зареєструвало майбутнього європейського оператора, що з'єднуватиме своєю роботою перевезення Україною та європейськими країнами, — ТОВ «Ukrainian Railways Cargo Poland» (Варшава, Польща).