Укрзалізниця презентувала перші плацкартні вагони вітчизняного виробництва. Їх придбання профінансовано за рахунок коштів державного бюджету.

Загалом 2025 року для придбання нових пасажирських вагонів передбачено у держбюджеті 4,4 мільярда гривень. Зокрема: 1 мільярд — для остаточної оплати постачання 66 вагонів відповідно до договорів, укладених 2023 року; 3,4 мільярда — на авансування закупівлі 100 вагонів, з яких п’ять спальних будуть нового покоління.

«Уперше Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони вітчизняного виробництва. Цю закупівлю було профінансовано за рахунок коштів державного бюджету. Держава фінансує пасажирські перевезення, адже це відповідає європейській практиці — забезпечувати доступні тарифи для громадян.

2 травня презентували перші шість нових плацкартних вагонів, які експлуатуватимуть у складі поїзда Львів — Київ — Краматорськ. Це перші нові плацкартні вагони, придбані за 17 років. На відміну від плацкартних вагонів старого покоління, нові матимуть 58 місць.

Плацкартні вагони — найбільш соціально значущий сегмент пасажирських перевезень. Держава і надалі фокусуватиметься на оновленні пасажирського залізничного рухомого складу, щоб громадяни України мали комфортні умови для подорожей залізницею і всередині країни, і на міжнародних маршрутах», — прокоментував заступник міністра фінансів Олександр Кава.

З 2021-го по 2024 рік із державного бюджету було спрямовано 5 мільярдів гривень на придбання 166 нових пасажирських вагонів. Додатково готують тендер на придбання ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок коштів державного бюджету, повідомляє Мінфін.