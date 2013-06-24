Укрзалізниця отримає 10 сучасних акумуляторних маневрових тягачів завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Їх придбано в рамках реалізації спільного з ЄБРР проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Міжнародний тендер на закупівлю акумуляторних маневрових тягачів проведено на платформі банку. Його було оголошено влітку 2024 року. Переможцем стала болгарська компанія Express Service OOD, з нею вже укладено відповідний контракт.

Перед оголошенням тендера фахівці Укрзалізниці провели тривалу та кропітку роботу щодо визначення найоптимальніших технічних параметрів техніки та можливостей виробників. Також було ретельно пропрацьовано всі деталі майбутньої угоди з банком.

Крім тягачів Укрзалізниця отримає запасні частини для проведення їх планового обслуговування впродовж гарантійного періоду. Вартість контракту становить 6,017 млн євро.

Раніше Укрзалізниця не мала аналогічної сучасної техніки. Використовуватимуться тягачі для допоміжних операцій у локомотивних депо та на контейнерних терміналах компанії. Перші тягачі прибудуть у третьому кварталі цього року, а вся партія — до кінця 2026 року.