Укрзалізниця та Duisburger Hafen Aktiengesellschaft влітку планують запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург. Уже підписано відповідний меморандум. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця продовжує розвивати нові сервіси для перевезення вантажів залізничним транспортом до країн ЄС. Завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом компанія зможе організовувати абсолютно новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів. Перший поїзд за маршрутом термінал ЦТС Ліски – порт Дуйсбург вирушить уже цього літа.

До перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом. Обираючи нову послугу, клієнт зможе чітко прогнозувати кінцеву вартість перевезення та строки доставки, адже поїзд прямуватиме без черг на кордоні. Також вагомою перевагою залізниці є значно менший вплив на забруднення довкілля.

З порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, що порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря. Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.