Укрзалізниця почала модернізувати тепловози серії ТЕП70 на власних потужностях. Фактично кожен ворожий обстріл енергетичної інфраструктури змушує залізничників виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. Швидко придбати цей рухомий склад наразі неможливо, тому Укрзалізниця поступово відновлює парк, який ще підлягає ремонту. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Перший тепловоз цієї серії було капітально відремонтовано наприкінці минулого року. На підготовку та виконання ремонтів залізничникам знадобилося трохи більше 4 місяців.

У ході ремонту залізничники опанували низку робіт і виготовлення запчастин, які відсутні на ринку. Зокрема, було відремонтовано візок тепловоза та гальмівну важільну передачу, компресор, тяговий електродвигун, центральну повітряну систему тощо.

Також для капремонту тепловоза залізничники власноруч виготовили глушник дизеля тепловоза, тяги гальмівної передачі, спеціалізовані ключі для розбирання вузлів та агрегатів тощо. Під час модернізації особливу увагу було приділено зручностям для машиністів.

Раніше цей рухомий склад ремонтувався на приватному підприємстві. Тепловози серії ТЕП70 випускалися в 1985-1989 роках.