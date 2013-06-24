UZ Cargo Poland та Rail Cargo Hungaria Zrt. домовилися працювати над збільшенням обсягів інтермодальних і звичайних залізничних вантажних перевезень між Україною та Угорщиною. Відповідний меморандум підписано у Берліні під час виставки InnoTrans. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У найближчі роки прогнозується значне зростання обсягів залізничних вантажних перевезень між Україною та ЄС, включаючи інтермодальні та звичайні залізничні перевезення. Організація цих вантажопотоків через Угорщину є одним з пріоритетних напрямків.

Так, серед пріоритетних завдань сторін:

розвиток перевезень між ЄС та Україною через залізничні прикордонні переходи Батьово – Епер’єське і Захонь – Чоп;

розробка технології транскордонних перевезень між Україною та Угорщиною, організованих UZ Cargo Poland або компанією Rail Cargo Hungaria Zrt.;

оптимізація використання активів у міжнародних транскордонних перевезеннях для вагонів європейської та широкої колії;

розробка методів транспортування для підвищення рівня якості обслуговування клієнтів;

співпраця в організації перевезень вантажів залізничним транспортом між Україною та країнами ЄС, в т.ч. розрахунок тарифів та вартості перевезень, надання рухомого складу, організація перевезень з метою збільшення товарообігу та можливості надання своїм клієнтам повного спектру транспортно-експедиційних послуг з перевезень вантажів залізничним транспортом між Україною та країнами ЄС.

Довідково:

UZ Cargo Poland – дочірня компанія АТ «Укрзалізниця», заснована у 2023 році для організації вантажних перевезень у Польщі та Європейському Союзі. З вересня 2023 року UZ Cargo Poland надає повноцінний сервіс у сфері транспортних перевезень, включаючи інтермодальні та контейнерні перевезення.

Rail Cargo Hungaria Zrt. входить до складу Rail Cargo Group та спеціалізується на логістичній і транспортній діяльності в європейському секторі залізничних вантажних перевезень. Rail Cargo Group пропонує індивідуальні рішення в галузі залізничної логістики між Північним, Чорним і Середземним морями.