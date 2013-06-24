Укрзалізниця завершує роботу над проєктом нової Антикорупційної програми товариства. Сьогодні компанія презентувалацей проєкт та провела його публічне обговорення з представниками громадських організацій та державних органів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Національного агентства з питань запобігання корупції та експерти Базельського інституту управління, Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу (UNIC), Професійної асоціації корпоративного управління, ГО “Стоп корупції”, ГО “Незалежна антикорупційна комісія”, ТОВ “Центр ОСА” та інші.

«Розбудова антикорупційних механізмів у компанії — це складний процес та щоденна робота. Сьогоднішня зустріч — черговий етап та приклад фахового підходу до розробки базового документа, який є основою для системного формування антикорупційних механізмів в компанії. Надалі такі зустрічі мають стати регулярними. Тож закликаю професійну спільноту до подальшої співпраці та конструктивного діалогу», — наголосив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Так, з 5 по 20 лютого Укрзалізниця збирала пропозиції та зауваження до проєкту нової Антикорупційної програми. Загалом компанія отримала понад 25 пропозицій та зауважень до тексту цього проєкта. Цей проєкт розроблявся спільно з Базельським інститутом управління, а свої пропозиції та зауваження вносили фахівці антикорупційної галузі, державних органів, громадських організацій, експерти, співробітники Укрзалізниці.

«Нова програма стане динамічним інструментом, який враховуватиме необхідність змін, нові законодавчі ініціативи, рекомендації. Ми плануємо постійно адаптувати наш антикорупційний механізм до умов сучасності, збирати й накопичувати інформацію, адже досконалості не існує, існує шлях якісних змін», — наголосила директор Антикорупційного офісу АТ «Укрзалізниця» Юлія Азаріна.

Під час фахового обговорення проєкту Антикорупційної програми експерти відзначили важливість та масштабність проведеної роботи й одноголосно висловили підтримку у подальшому її впровадженні. Також учасники обговорення підкреслили, що гарною практикою стала б подібна робота й у інших державних компаніях.