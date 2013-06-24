Укрзалізниця активно готується до ремонту, відновлення та модернізації інфраструктури у 2025 році. Наразі вже оголошений міжнародний тендер на закупівлю 30 тисяч тонн рейок Р-65. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Завдяки цій закупівлі залізничники зможуть прискорити реалізацію інфраструктурних проєктів та відремонтувати щонайменше 230 км колій на найважливіших ділянках. Це й прифронтові регіони, і напрямки до українських гір, куди поїздами подорожують діти на відпочинок, і важливі вантажні магістралі.

Закупівля буде профінансована Європейським банком реконструкції та розвитку та проведена на «Порталі електронних закупівель ЄБРР (ECEPP)». Учасники можуть надсилати свої пропозиції до 16 січня 2025 року.

Від початку 2024 року Укрзалізниця відремонтувала різними видами ремонту вже понад 1100 км колій. Наразі залізничники формують план ремонтів на наступний рік, а ремонтна кампанія 2025 стартує після підвищення середньодобової температури — орієнтовно у квітні.