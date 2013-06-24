Компанія на дільниці Чоп – Ужгород розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм. Для цієї дільниці залізничники наразі збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Також триває ремонт штучних споруд, які знаходяться вздовж дільниці. Раніше залізничники вже виконали комплекс підготовчих робіт. Зокрема, проведена зачистка місця будівництва від порослі, чагарників, завершено поточний ремонт колії №2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки.

Попри складність, реалізація проєкту з будівництва європейської колії Чоп – Ужгород йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.

Проєкт передбачає:

будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;

реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;

оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.