АТ «Укрзалізниця» продовжує перевезення вантажів з АТ «Криворізький залізорудний комбінат» в напрямку Чеської республіки. Інформація, висвітлена в медіапросторі стосовно блокування перевезення вказаних рудних вантажів, не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у 2023 році за замовленням АТ «Криворізький залізорудний комбінат» перевезено у січні — 166,859 тис тонн, у лютому — 200,704 тис тонн, у березні — 166,919 тис тонн, у квітні — 157,292 тис. тонн та у першій декаді травня — 42,587 тис. тонн.

Наразі відвантаження триває. Водночас, Укрзалізниця вважає, що оприлюднена інформація про нібито блокування вищевказаних перевезень може бути відображенням конкурентної боротьби між експедиторськими компаніями, власниками рухомого складу.

АТ «Укрзалізниця», як національний перевізник, забезпечує рівні умови співпраці для всіх учасників ринку вантажних перевезень і не бажає втручатися в їх конкурентну боротьбу. Саме тому публікація недостовірної інформація це можлива спроба залучити АТ «Укрзалізниця» до конфліктів різних бізнесгруп. Також оприлюднення зазначеної неправдивої інформації може нанести шкоду діловій репутації компанії, й Укрзалізниця залишає за собою право звернутися до суду з метою захисту ділової репутації. Раніше низка ЗМІ оприлюднила з посиланням на лист словацької компанії Minerfin, a.s. до української влади з твердженням, що Укрзалізниця нібито заблокувала перевезення залізної руди до найбільшого в Чехії металургійного підприємства.