За сприяння керівництва Укрзалізниці впродовж першого півріччя 2024 року НАБУ і САП викрили низку корупційних схем та арештували близько 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб. Про це йдеться у звіті НАБУ. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Загалом у І півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на УЗ на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, 1,3 млн дол. США, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Так, за інформацією правоохоронців, викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн УЗ під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи УЗ, за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній.

Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн. Її лідер через службовців Укрзалізниці домігся обрання постачальником силових трансформаторів «потрібної» компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала Укрзалізниці трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри отримали сім осіб.

Також НАБУ і САП під час проведення спільних заходів з АТ «Укрзалізниця» домоглися відшкодування у 2024 році збитків товариству на суму понад 10 млн грн у рамках розслідування махінацій при закупівлі газу для потреб товариства. Загалом у рамках цієї справи перевізнику було повернуто понад 68 млн грн.

Укрзалізниця й надалі продовжить взаємодію з правоохоронцями для виявлення та запобігання корупційним проявам.