Голова правління АТ «Укразалізниця» Євген Лященко та керівник Міжнародної організації розвитку права в Україні (IDLO) Леван Дучідзе провели робочу зустріч та обговорили перші результати співпраці в межах Меморандуму про підтримку антикорупційних ініціатив Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, за травень-червень 2024 року Антикорупційний офіс АТ «Укрзалізниця» за експертної підтримки IDLO напрацював ряд внутрішніх нормативних документів, які мають стратегічне значення для розбудови системи запобігання корупції та формування культури доброчесності підприємства, а саме:

Порядок візування документів Антикорупційним офісом.

Порядок перевірки кандидатів на вразливі до корупційних ризиків посади.

Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Положення про управління конфліктом інтересів у акціонерному товаристві «Українська залізниця».

Під час зустрічі, керівник IDLO в Україні Леван Дучідзе зазначив, що відкритість та готовність АТ «Укрзалізниця» до залучення зовнішньої експертизи в підготовці своїх внутрішніх документів дозволяє підвищити їхню якість та зробити їх такими, що відповідатимуть міжнародним стандартам та кращим практикам.

«Після фіналізації зазначених документів та затвердження керівництвом Укрзалізниці, ми будемо раді допомогти з їхньою імплементацією та моніторингом результатів виконання. Також ми дуже зацікавлені у тому, щоб поділитися нашим досвідом та допомогти здійснити функціональний аналіз бізнес-процесів з метою усунення їх прогалин та дублювання, а також оптимізації ресурсів у цілому», — зазначив Леван Дучідзе.

На зустрічі також обговорено та узгоджено пріоритетні напрямки подальшої взаємодії, а саме: розробку методології з оцінки корупційних ризиків, порядку проведення внутрішніх перевірок та розслідувань, а також спільну роботу над розробкою концепції номінаційного комітету з призначення керівників дочірніх підприємств АТ «Укрзалізниця».

Крім того, експерти IDLO здійснять оцінку реформи корпоративного управління, яка реалізовна в АТ «Укрзалізниця» на початку 2024 року. Зокрема, мова йде про узгодженість контрольних функцій та повноважень між департаментами безпеки, комплаєнсу, управління ризики, антикорупційним офісом та департаментом внутрішнього аудиту.

Нагадаємо, що 15 квітня 2024 року АТ «Укрзалізниця» підписала Меморандум про план спільних дій щодопідтримки антикорупційних заходів Укрзалізниці з Міжнародною організацією розвитку права (IDLO).