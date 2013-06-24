У рамках міжнародної виставки Transport logistic 2023 у Мюнхені делегація АТ «Укрзалізниця» підписала меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з німецькою логістичною компанією Global asset and logistics company (VTG GmbH) та провела низку зустрічей з представниками європейських компаній, які працюють на ринку залізничних перевезень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами директора з комерційної роботи і логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофія Мураховського, співпраця з VTG буде спрямована на розвиток інтермодального сполучення між Україною та країнами Європи. Такі перевезення мають низку переваг для клієнтів, зокрема, ритмічність, прогнозований час і вартість перевезень, та дозволяють інтегрувати залізничні перевезення з території України в європейський простір.

Нагадаємо, що на початку 2023 року Укрзалізниця запровадила інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу філії «Центр транспортного сервісу «Ліски». Розглядається можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.

Представники Укрзалізниці також провели зустріч з керівництвом французької машинобудівної компанії Alstom, під час якої, зокрема, обговорили запровадження сучасних технологічних рішень для інтеграції вантажних залізничних перевезень в європейську систему.

Так, за словами представника постійного АТ «Укрзалізниця» в Литовській Республіці та країнах Балтії Артема Хачатуряна, зокрема, йшлося про можливість інтеграції в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria – вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм. За результатами проведених переговорів передбачається створення експертної групи, яка оцінить перспективність запровадження даної технології нашими партнерами в ЄС на прикордонних залізничних переходах з коліями 1435 мм і 1520 мм.

Про спільні зусилля для розвитку залізничних перевезень у Європі йшлося також і під час зустрічей делегації Укрзалізниці з представниками PKP Cargo, EP Logistics та Словенськими залізницями.

Як повідомлялосяраніше, Укрзалізниця 9 травня 2023 року в рамках проведення виставки Transport logistic 2023 у Мюнхені домовилася про співпрацю з Литовськими залізницями, а також з польською компанією LAUDE SMART INTERMODAL S.A., про що підписала відповідні меморандуми про взаєморозуміння та співробітництво.