19 грудня у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая – спільний проєкт Укрзалізниці та ЮНІСЕФ. Три рейси Поїзда святого Миколая привезуть понад 33 000 подарунків тим, хто дуже на них чекає та заслуговує – дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні. Поїзд міститиме «залізну резиденцію» святого Миколая, тому окрім подарунків привезе театралізоване дійство прямо у спеціально облаштованому вагоні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Українське небо цього року закрите для польоту саней з подарунками, відтак святий Миколай прибуде на поїзді Укрзалізниці. Залізниці, яка цього року врятувала понад 1 мільйон дітей, але сьогодні окрім порятунку везе свято. І це свято відбудеться за графіком, адже саме задля щасливих очей наших дітей ми і продовжуємо рух як офіційний перевізник святого Миколая, – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Укрзалізниця та ЮНІСЕФ у цьому проєкті співпрацюють із військово-цивільними адміністраціями. Розуміючи, що не всі діти регіону матимуть змогу прийти до станції, частину подарунків буде передано напряму ВЦА. Далі вже їм належить розподілити подарункові набори за списками дітей до 10 років, що проживають у відповідних громадах.

«Свята – час для радощів, але цьогоріч в Україні святковий період не схожий на інші, – зазначає Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. – Права 7 мільйонів українських дітей порушуються щодня. Ми в ЮНІСЕФ працюємо, щоб скоротити прогалину між дитячими мріями та реальністю. Святковий потяг Укрзалізниці – це проєкт дуже співзвучний головному гаслу ЮНІСЕФ – «для кожної дитини». Цей потяг везе надію, радість і дитинство у регіони, які найбільше постраждали від війни і де діти чи не найбільше чекають на диво. 70 000 дітей у цих регіонах отримають портфелі ЮНІСЕФ зі шкільним приладдям, і разом з тим, можливість продовжувати навчатися і вірити у краще».

Точний час прибуття поїзда може змінюватися з безпекових причин, а оголошуватимуть його ВЦА безпосередньо у регіоні. Прибуття першого рейсу очікується на Донеччині вже зранку 20 грудня. Також Укрзалізниця нагадує про календар безпечних різдвяних свят на Київському вокзалі, де в системному партнерстві з UNICEF вже облаштовано новітні дитячі зони та пункт медико-психологічної допомоги.