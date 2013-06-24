Укрзалізниця у квітні 2023 року наростила середньодобове навантаження вантажів на 20,6% до квітня 2022 року – до 360,5 тис. тонн. Показник навантаження квітня 2023 року до березня знизився на 6%. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Незважаючи на ситуаційне зниження обсягів перевезень у порівнянні з березнем 2023 року, очікуємо позитивний показник росту вантажних перевезень до минулого року. Зі свого боку робимо все, щоб повністю відновити експортні залізничні перевезення до країн Європи та компенсувати обсяги, що були втрачені через блокування та невизначеність щодо експортних та транзитних вантажів, що прямують через ЄС», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Так, у квітні 2023 року зросло середньодобове навантаження стратегічно важливих вантажів: кам’яного вугілля — на 22% (до 68,3 тис. тонн), нафти і нафтопродуктів — на 27% (до 8,6 тис тонн), чорних металів — на 25% (до 19 тис. тонн), будівельних вантажів — більш ніж удвічі (до 32,2 тис. тонн).

Середньодобове навантаження зернових вантажів у квітні 2023 року зросло на 76% до квітня 2022 року, проте знизилось на 17% до березня поточного року з вищевказаних причин.

«Перевезення сільськогосподарських вантажів наразі бачимо пріоритетом у вантажній роботі, адже вже почався новий сезон посівної. Працюємо над поновленням експортних та транзитних перевезень і забезпечуємо безперебійну роботу на внутрішній мережі», — підкреслив член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

Нагадаємо, що Укрзалізниця на вимогу іноземних перевізників запровадила конвенційні обмеження на перевезення сільськогосподарських вантажів у напрямку Польщі до врегулювання ситуації. Проте згодом Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту та для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце та Шецин. Наразі йде постійна робота над відновленням транзиту й експорту залізничним транспортом територією інших європейських країн.