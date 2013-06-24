У 2024 році Укрзалізниця має намір наростити конкуренцію при проведенні закупівель у системі Prozorro. Середній рівень конкуренції планується збільшити у півтора рази. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у 2023 році середній рівень конкуренції на публічних торгах Укрзалізниці склав 1,53 учасника, а у 2024 році товариство має ціль вийти на показник — 2,3 учасника.Головна мета Укрзалізниці у закупівельній роботі сьогодні — встановити зрозумілі та прозорі правила гри з постачальниками та зробити Укрзалізницю надійним замовником на ринку.

Загалом у 2023 році сума оголошених Укрзалізницею закупівель в системі Prozorro становила більше 56 млрд грн в рамках 11 тис. лотів. Контрактів за підсумками торгів було підписано на суму 47 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, що Укрзалізниця в рамках конференції «День постачальника 2024», на одному майданчику зібрала діючих та потенційних постачальників товарів і послуг, представників влади, державних органів та експертів. Конференцію такого масштабу товариство провело вперше в історії компанії. Надалі такі заходи планується проводити щороку.