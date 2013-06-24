Укрзалізниця затвердила на 2024 рік спрямування понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського господарства та клієнтського сервісу. Про це повідомив член правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час великої конференції «День постачальника-2024». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За його словами, із вказаної суми планується направити на матеріали 695 млн грн, на запасні частини – 1,05 млрд грн, обладнання – 417 млн грн, паливо – 542 млн грн, оливи та мастила – 34 млн грн.

«На 2024 рік це вже затверджена сума, але ми в процесі затвердження значної додаткової програми капітальних інвестицій, тому загальна сума закупівель буде зростати. Головне - ми структуруємо наші закупівлі не точковим методом, а в рамках конкретних довгострокових інвестиційних програм», - підкреслив Олександр Перцовський.

Серед таких програм, що є перехідними з 2023 року, він назвав модернізацію пасажирських вагонів та завершення ініціатив із переходу на нові стандарти екіпірування, а також проєкти з покращення умов праці. Новими проєктами 2024 року є також нові ініціативи з модернізації пасажирського рухомого складу (включаючи електро- та дизель-поїзди), капітальний ремонт критичного обладнання, оновлення пральних комплексів тощо.

Нагадаємо, що Укрзалізниця на одному майданчику зібрала діючих та потенційних постачальників товарів і послуг, представників влади, державних органів та експертів. Конференцію такого масштабу товариство провело вперше в історії компанії. Надалі такі заходи планується проводити щороку.