Поблизу львівського залізничного вокзалу запрацював повністю автоматизований цілодобовий паркінг. Він має спеціальне зонування й передбачений для розміщення як легкових автомобілів, так і мікроавтобусів та великогабаритних пасажирських автобусів. Також передбачені місця для людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Паркінг переоблаштовано в рамках комплексної системної трансформації львівського вокзалу. Так, було повністю реорганізовано простір, відремонтовано площу, додано озеленення, встановлено нову навігацію, паркомати, нанесено розмітку.

Автоматична система збору оплати та інформаційне табло з лічильником вільних місць гарантують зручне користування паркінгом для мешканців та гостей міста, забезпечуючи ефективне користування площею та унеможливлюючи хаотичне паркування.

Паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова. Оплата паркування можлива через паркомати карткою або готівкою. Вартість перебування на паркінгу: • від 35 гривень на годину для легкових автомобілів; • від 70 гривень на годину для мікроавтобусів та вантажного транспорту; • від 250 гривень на годину для великогабаритних пасажирських автобусів.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця вже відкрила на вокзалі Львова інклюзивний дитячий простір для найменших пасажирів та їхніх батьків разом з ЮНІСЕФ, оновила інформаційну стійку та залучила янголів вокзалу за прикладом Києва. Нещодавно у Львові також зʼявилася «Залізна крамниця».

У найближчих планах – продовжити роботу над інклюзивністю та доступністю вокзалу, над залученням бізнесу до аренди вокзальних площ та створенням оновленого комфортного простору для очікування рейсів.