Стартував продаж квитків на ще один модернізований дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда № 41/42 Дніпро – Трускавець. Перший рейс із Дніпра вирушить 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Як завжди, вагони цього типу оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для пасажирів віком до 8 років та їхніх батьків. Звертаємо вашу увагу, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.

Всередині вагона на дітей чекають бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил. Для безпеки передбачені манежі для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Проєкт дитячих вагонів реалізовано у партнерстві з UNICEF та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

Нагадаємо також, що саме дитячі вагони Укрзалізниці мають найвищий рівень задоволеності пасажира (NPS) – 91,3%.

Квитки вже у застосунку УЗ з маркуванням "дитячий".