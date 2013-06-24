Стартував другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини. Так, відкрито продаж квитків онлайн на поїзд №143/146 Чоп — Будапешт — Відень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Новий прямий поїзд №143/146 Чоп — Будапешт — Відень уже доступний у застосунку Укрзалізниці. Він має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує зі зручними сидячими вагонами з Wi-Fi.

Важливо: йдеться про квитки до ВСІХ станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше, про це буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайну мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.