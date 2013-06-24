Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

«Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», – наголосив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року, і вже 8 серпня він вирушить у свій перший рейс символічним маршрутом, який поєднує схід та захід України та регулярно перевозить групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах.

«Вже третій рік з початком повномасштабної війни родини з дітьми змушені набагато частіше їздити по всій країні. Завдяки цій інноваційній спільній з Укрзалізницею ініціативі та фінансовій підтримці Бельгії маленькі мандрівники в Україні зможуть використати час у подорожі для навчання через гру та отримати базову психосоціальну підтримку від працівників, коли і якщо це буде необхідно. Окрім того, дитячі вагони оснащені різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами, аби наші діти мали можливість розвиватися за будь-яких умов», – сказав Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

«Люди, особливо діти, є найціннішим надбанням країни. Запуск цих дружніх до дітей вагонів має стати частиною ширших спільних зусиль різних партнерів задля створення повністю дружнього до дітей середовища. Ці інвестиції вкрай важливі для майбутнього дітей, а отже для майбутнього країни. Це знак надії та оптимізму в ці важкі часи. Підтримка уряду Бельгії підкреслює, наскільки важливо забезпечити, щоб кожна дитина в Україні могла розвиватися та в повній мірі розкрити свій потенціал», – сказав тимчасово повірений у справах Посольства Бельгії Фредерік Девелтер.

У процесі модернізації вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.