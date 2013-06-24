АТ «Укрзалізниця» та Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу (UNIC) підписали додаткову угоду до Меморандуму про партнерство. Цією угодою Укрзалізниця та UNIC відновлюють співпрацю в просуванні ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу, посиленні прозорості діяльності Товариства та в боротьбі з корупційними проявами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Разом з тим сторони також оновили план заходів на 2024-2025 роки, необхідних для підготовки АТ «Укрзалізниця» до членства у Всеукраїнській мережі доброчесності та комплаєнсу.

Зокрема, цей план передбачає створення та проведення навчальних тренінгів, а також розробку та впровадження цілком конкретних внутрішніх регуляторних актів.

«Ми відновили партнерство з UNIC та узгодили дуже чіткий, комплексний план заходів, які спрямовані на розбудову культури доброчесності та впровадження найкращих міжнародних практик антикорупційної діяльності. Це ще один важливий практичний крок на шляху налагодження ефективної взаємодії Укрзалізниці з ключовими стейкхолдерами у сфері доброчесності та антикорупції», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Голова Виконавчого комітету UNIC Гліб Бакалов відзначив, що партнерство з Укрзалізницею є основоположним для інтеграції принципів доброчесності в основу діяльності бізнесу України на всіх рівнях: «Укрзалізниця — найбільше стратегічне підприємство України, яке має значний вплив на економіку країни, тому для UNIC особливо важливо поновити партнерство та сприяти УЗ у впровадженні високих етичних стандартів під час ведення бізнесу. Особиста залученість голови правління до процесу відновлення співпраці з UNIC свідчить про значимість питань доброчесності та комплаєнсу для вищого керівництва Укрзалізниці. Це є свідченням того, що Меморандум про партнерство та відповідний план заходів з покращення антикорупційної інфраструктури будуть успішно виконані, і маю надію, що Товариство стане повноцінним учасником Мережі UNIC».

Голова Секретаріату UNIC Антоніна Прудко наголосила на тому, що оновлення Меморандуму є лише першим кроком АТ «Укрзалізниця» у побудові дієвої комплаєнс-системи та запровадженні ефективних практик ділової доброчесності. «Легко не буде, але і UNIC як ініціатива колективної дії готова допомагати та підтримувати Укрзалізницю на цьому шляху. Ми віримо, що реалізація практичних заходів плану зменшить корупційні ризики та посилить культуру ділової доброчесності всередині підприємства, від чого виграють як працівники та пасажири Укрзалізниці, так і держава в цілому», — підсумувала Антоніна Прудко.

Нагадаємо, що 26 червня 2024 року АТ «Укрзалізниця» і Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) підписали Меморандум про співпрацюу сфері розбудови доброчесності та запобігання корупції в залізничній галузі.