8 серпня за маршрутом Харків – Ясіня в складі поїзда №15/16 вирушив перший дитячий купейний вагон. Він адаптований для комфортної та безпечної подорожі найменших пасажирів та став першим з 8 дитячих вагонів, які планується запустити до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вагон пасує для подорожей родин із дітьми будь-якого віку, але найбільш пристосований для перевезень дітей віком від 0 до 8 років. При посадці маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети із зазначенням купе та контактного телефона батьків. В коридорі вагона з'явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування вагоном. Вбиральня містить доповнений набір гігієнічних засобів, сповивальний столик та спеціальні дитячі накладки на унітаз.

Всі купе легко розрізнятимуться дитиною, адже тепер вони марковані Іскорками суперсил – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з акцентом на розвиток 16 навичок, важливих для гармонійного розвитку дошкільнят. Іскорки супроводять дитину в подорожі дитячим вагоном, адже кожне купе містить навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільну гру та, манеж для найменших пасажирів та збільшений обмежувач верхньої полички з протиударною накладкою. При оформленні дитячого вагона використано матеріали з платформи розвитку дошкільнят «НУМО», над створенням якої працювала команда експертів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У процесі капітального ремонту вагон традиційно отримав повністю нове базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів.

Проєктування та безпосередньо капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців. Роботи такого типу вперше проводились на підприємстві Укрзалізниці – Київському електровагоноремонтному заводі, де для цих потреб був створений окремий новий цех.

Перший дитячий вагон курсуватиме на одному з найдовших та найпопулярніших серед пасажирів із дітьми маршрутів Укрзалізниці – №15/16 Харків – Ясіня. Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де дитячий вагон має окреме маркування.

Укрзалізниця розраховує запустити ще 7 дитячих вагонів у 2024 році – всі купейні та після модернізації. Розробка та фінансування проєкту були виконані в колаборації з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.