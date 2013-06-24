Укрзалізниця в рамках проєкту RELINС поповнила свій парк 200 платформами для великогабаритних контейнерів. Нові платформи наразі задіяні для організації інтермодальних перевезень у сполученні з країнами ЄС. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Усі зазначені вагони були зроблені в Україні, на заводі АТ «Укрзалізниця».

Укрзалізниця вдячна міжнародним партнерам за довіру та надану допомогу. Крім поповнення парку, наш вагоноремонтний завод отримав додаткову роботу, надходження та забезпечив збереження робочих місць. Завдяки новим платформам компанія зможе на рік додатково перевозити щонайменше 300 тис. тонн вантажів.

Ці вагони надані Укрзалізниці в межах проєкту Світового банку «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)», що фінансується багатодонорським Цільовим фондом з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Для реалізації проєкту було створено Групу впровадження проєкту в департаменті корпоративних фінансів Укрзалізниці.

Технічний огляд та приймання виготовлених вагонів-платформ здійснювалися UNOPS за участі незалежних технічних експертів, які підтвердили відповідність вироблених АТ «Укрзалізниця» платформ стандартам України та вимогам ООН.