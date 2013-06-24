Укрзалізниця на одному майданчику зібрала діючих та потенційних постачальників товарів і послуг, представників влади, державних органів та експертів. Конференцію такого масштабу товариство провело вперше в історії компанії. Надалі такі заходи планується проводити щороку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Укрзалізниця – це головна інфраструктурна компанія, яка довела за останні два роки, що праця залізничників є величезним внеском у безпеку країни, забезпечення життєздатності економіки, захист цивільного населення. У ці роки наш обсяг закупівель становив 80 млрд грн і у 2024 році ми плануємо збільшити річний обсяг до 65 млрд грн, але головне питання не в грошах, а в тих проєктах, які Укрзалізниця реалізує. Ми відновлюємо та будуємо нову інфраструктуру, допомагаємо збільшити експорт української продукції не тільки у напрямку Європейського союзу, а й до чорноморських портів та портів Дунаю. І ми робимо наші закупівлі максимально прозорими, зокрема завдяки відкритому діалогу з нашими партнерами», – зазначив під час відкриття конференції голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Так, Укрзалізниця запровадила практику круглих столів з постачальниками, працює над удосконаленням тендерної документації. Наразі кожен великий тендер, який планує оголосити Укрзалізниця, починається саме з обговорення з потенційними учасниками. Мета компанії – збільшити кількість виробників і постачальників необхідної для залізничної галузі продукції та створити прозору конкуренцію.

Також керівники закупівельної, пасажирської, інфраструктурної вертикалей, напрямків електрифікації та електропостачання, виробництва, розвитку та інновацій презентували підсумки роботи й плани закупівель на 2024 рік.

Крім того, у рамках конференції пройшли круглі столи «Тендерні процедури, товарні категорії» та «Технічні вимоги, імпортозаміщення, демонополізація», під час яких учасники обговорили актуальні питання процесу закупівель.

Нагадаємо, що Укрзалізниця – головна інфраструктурна компанія України, найбільший роботодавець та друга після Міністерства оборони за обсягами закупівель.