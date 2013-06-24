Укрзалізниця в січні-травні 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів. Це на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% — до 38 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Забезпечуємо стабільну роботу та перевозимо у повному обсязі комерційні вантажі. За підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Так, за 5 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);

на експорт — 38 млн тонн (+57%);

на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).

Лідери за обсягами перевезень у січні-травні 2024 року: