На відкритому конкурсі Укрзалізниці обрано архітектурну концепцію відновлення "Локомотиву", який взимку 2024 року зруйнувала ворожа ракета. Підготовка до відбудови спортивного комплексу, в якому тренується понад 700 дітей та підлітків, включаючи 270, які виїхали з окупованих чи прифронтових регіонів, відбувається за підтримки Фонду Говарда Баффетта. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У липні 2024 року Укрзалізниця розпочала відкритий конкурс та публічно запросила проєктні та архітектурні організації для обговорення реконструкції зруйнованого комплексу “Локомотив”. У зустрічі взяли участь 17 компаній. Усім їм було надано доступ до об'єкта, продемонстровано руйнування та всі локації, включені в план розвитку комплексу, розіслане відповідне завдання щодо розробки концепції. Завдання передбачало не просто відновлення зруйнованого в тому вигляді, як воно було до ворожого удару, а комплексний розвиток території й перетворення її у багатофункціональний центр розвитку залізничників та молоді.

Безпосередньо на конкурс свої концепції представили пʼять компаній: ДП МОУ «ЦПІ», Balbek Bureau, Rembud project center, ТОВ «Спортпроект» та в колаборації урбан-бюро Big City Lab + PUPA. Укрзалізниця вдячна всім їм за активну залученість, детальне опрацювання технічного завдання та його відображення у запропонованих концепціях.

Переможець обирався за трьома критеріями: досвід виконання схожих робіт, ціна та власне ідея та пропрацьованість дизайн-концепції. Враховуючи ці критерії, переможцем стала колаборація команди Big City Lab + PUPA. Кияни знайомі з реалізованою на практиці роботою цієї команди, наприклад, за проєктом урбан-парку на ВДНГ, який став одним з найвідвідуваніших масових спортивних об’єктів.

Переможна концепція враховує потреби спорту високих досягнень (адже комплекс є базою для професійної команди “Локомотив”, яка надихає молодь залучатись до спорту та розвиватись в Україні), а також максимально задіює наявний простір для створення зон активної рекреації тисяч дітей, молоді, літніх людей, пропонує відкритий доступ для мешканців району. Простір буде адаптований для маломобільних груп населення в контексті фізичної, інформаційної та цифрової безбарʼєрності (урбан-бюро Big City Lab, до речі, і є розробником Альбому безбар'єрних рішень, який активно використовується при плануванні безбар’єрних просторів).

Надалі команда-переможець має деталізувати концепцію та розробити майстер-план із пофазовою реалізацією, який буде надано для затвердження Укрзалізниці та Фонду Говарда Баффета. Ці давні партнери українських залізничників наразі виказали попередню готовність профінансувати роботи з проєктування та перших фаз відбудови (найбільш нагальні елементи) цього важливого соціального центру.

Після того так само в повністю прозорий та конкурентний спосіб буде розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено відбір підрядників, які виконуватимуть безпосередньо будівельні роботи.

За задумом, “Локо Сіті” буде одним із флагманських проєктів для української молоді, інтегрованим із транспортними можливостями Укрзалізниці доставляти до нього юних спортсменів з усієї країни. Мотивувати нашу молодь залишатись та розвиватись в Україні, за переконанням компанії та її благодійних партнерів, є одним з критичних пріоритетів.