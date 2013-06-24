Під час вхідного контролю працівники Укрзалізниці виявили комплектуючі для пасажирських вагонів — електронагрівачі російського походження. Їх під виглядом товарів українського виробництва намагалася поставити товариству приватна компанія, яка перемогла в тендері. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Залізничники відмовили у прийманні зазначених комплектуючих та про неправомірні дії повідомили правоохоронні органи. За фактом проводиться досудове розслідування, за місцем реєстрації компанії-постачальника проведено обшуки.

У тендерній документації на закупівлю 1900 високовольтних електронагрівачів, який оголосила філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», було зазначено, що переможець має надати документи, що підтверджують якість і походження продукції. Постачання продукції російського походження заборонено постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну території України товарів, що походять з російської федерації».

На виконання листа-рознарядки приватна компанія намагалася передати 300 електронагрівачів російського виробництва та надала документи про їх виробництво українським підприємством. Натомість під час приймання зазначеної продукції працівники депо виявили маркування ООО «Нижегородский ТЭН» (російська федерація).

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.